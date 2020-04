Covid19: Pas de foyer de contamination à Fès

mardi, 28 avril, 2020 à 17:12

Près de 935.115 cas de guérisons ont été recensés dans le monde après leur contamination au nouveau coronavirus (Covid-19), qui a touché jusqu’à mardi à 16H00 (GMT) plus de 3.076.171 de personnes et fait plus de 211.939 décès dans 209 pays depuis son apparition en décembre dernier.