Covid19: La Société marocaine des tabacs contribue à hauteur de 21,3 MDH au Fonds spécial

vendredi, 24 avril, 2020 à 17:03

Casablanca – La Société Marocaine des Tabacs (SMT) a annoncé, vendredi, une contribution s’élevant à 21,3 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19, créé sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

A travers cette action, la SMT participe à l’élan de solidarité nationale et réaffirme sa mobilisation citoyenne aux côtés de ses différentes parties prenantes, à travers une approche structurée portant sur plusieurs leviers d’action, indique-t-on dans un communiqué.

Il s’agit d’une contribution directe de 20 MDH au Fonds Spécial Covid-19, en plus d’une mobilisation solidaire organisée en interne et qui a permis de collecter près de 1,3 MDH additionnels, provenant de la contribution personnelle des membres du Conseil d’Administration (25% de leur rémunération annuelle), ainsi que des contributions volontaires des collaborateurs, précise la même source.

En outre, la SMT met sa supply-chain gracieusement à la disposition des autorités pour la distribution de matériel de protection sur l’ensemble du territoire national. La société met également à disposition des autorités et du personnel de santé l’ensemble de son infrastructure sociale et notamment ses centres d’estivage à Marrakech, Bouznika et Casablanca, avec une capacité d’hébergement de plusieurs centaines de lits.

Et de noter que la Fondation SMarT, créée par la SMT dans l’objectif de porter sa participation sociétale, a noué un partenariat avec Maroc Impact, portant sur l’organisation d’une initiative innovante à double impact socio-économique, en agissant simultanément pour les coopératives et les populations vulnérables.

L’initiative “Solidaires avec les Coopératives”, consiste en la distribution pour le mois sacré de Ramadan de 4000 paniers alimentaires sourcés à 100% auprès du tissu coopératif au sein de régions fortement impactées par la crise sanitaire. Combinant un double objectif, cette opération permettra de soutenir économiquement des coopératives rurales fragilisées par cette situation, mais également d’appuyer la mobilisation des autorités locales en faveur des plus démunis, notamment dans les localités voisines des centres d’activité de la SMT.

La SMT se mobilise également pour sensibiliser et soutenir ses partenaires débitants afin d’adhérer aux efforts nationaux de prévention contre le Covid-19, tout en assurant un approvisionnement du marché dans le strict respect des mesures barrières et de distanciation sociale, relève le communiqué, faisant savoir qu’outre la diffusion d’affiches et de flyers de sensibilisation, la SMT organise une opération à envergure nationale de distribution de gels hydroalcooliques, de masques de protection, de protections de comptoir en plexiglas, et de signalisation pour la distanciation sociale, en faveur de ses partenaires débitants.