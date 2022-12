Le CPDH de Khouribga approuve 14 projets pour un montant de 3,87 MDH

vendredi, 30 décembre, 2022 à 14:35

Khouribga – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Khouribga a approuvé, lors de sa dernière réunion au titre de 2022, un total de 14 projets pour un montant dépassant les 3,87 millions de dirhams (MDH).

Ainsi, dans le cadre du programme “impulsion du capital humain des générations montantes”, (Axe du soutien à la santé de la mère et de l’enfant), le CPDH a validé cinq projets pour un montant de 1,65 MDH dont un relatif à la participation à l’organisation des campagnes médicales dans la province de Khouribga en partenariat avec la délégation de la Santé et de la protection sociale et les associations œuvrant dans le domaine de la santé, pour un coût de 300.000 dirhams.

Le CPDH a adopté aussi un projet d’aménagement de la maternité de l’hôpital provincial Hassan II de Khouribga pour un montant de 600.000 dirhams et deux autres projets d’acquisition d’équipement médical au profit des bureaux locaux du croissant rouge de les communes territoriales Tachrafte et Boujniba pour un montant de 300.000 firhams à raison de 150.000 dirhams chacun.

Il a également donné son aval pour un projet d’acquisition d’une ambulance équipée et l’aménagement du siège du bureau local du croissant rouge de Bejaad pour un montant de 450.000 dirhams.

Le CPDH de Khouribga a approuvé aussi cinq projets relatifs à l’axe “soutien scolaire et lutte contre la déperdition scolaire” pour un montant de 745.000 dirhams, dont un portant sur l’équipement de 13 Dours Talib et Taliba de chauffe-eaux scolaires pour un coût de 400.000 dirhams.

Il adopté aussi deux projets d’aménagement de Dour Talib et Taliba des communes territoriales Hattane et Foukra pour un montant de 240.000 dirhams et un autre de soutien du fonctionnement de l’espace provincial des associations de bienfaisance islamique gestionnaire des établissements de protection sociale dans la province de Khouribga pour un coût de 50.000 dirhams.

Lors de cette réunion, le CPDH a approuvé aussi un avenant à une convention de partenariat pour l’augmentation du SMIG des formatrices des unités préscolaires par un montant de 55.000 dirhams.

Concernant l’axe relatif au “renforcement des capacités d’ouverture chez les enfants et les jeunes”, le CPDH de Khouribga a validé quatre projets pour un montant de 1,48 MDH. Il s’agit notamment d’un projet de participation à l’aménagement, la restauration et l’équipement de la maison de la culture de la commune territoriale Boulanoir pour un montant de 1,2 MDH, dont une contribution de 800.000 dirhams du ministère de la Jeunesse de la culture et la communication (département de la Culture), et 400.000 dirhams de la part de l’INDH en vue d’élargir l’offre culturelle au niveau de cette commune.

Le CPDH a validé aussi un projet d’aménagement et d’équipement d’un terrain de proximité à Oued Zem pour un montant de 220.000, d’un autre relatif à l’acquisition et l’équipement sportif au profit d’une association sportive à Bejaad (40.000 DH) et un dernier projet concernant la participation à une campagne contre les stupéfiants dans les établissements scolaires pour un montant de 20.000 DH.

D’autre part, le CPDH a validé trois conventions cadre de partenariat dont une avec le Comité régional pour le développement Humain (CRDH) de la Wilaya de Béni Mellal-Khénifra et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation Béni Mellal-Khénifra visant l’amélioration du programme du soutien scolaire.

Le CPDH a approuvé aussi une convention cadre de partenariat avec le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, le Conseil régional Béni Mellal-Khénifra et les cinq provinces de la région en vue de la mise en œuvre d’un programme de formation, d’autonomisation et d’émancipation économique des femmes porteuses de projets et des personnes à besoins spécifiques.

La dernière convention de partenariat avec le CRDH et une association, porte sur la création d’une école numérique dans la région dans l’objectif de renforcer les capacités des lauréats des écoles d’informatique et faciliter leur intégration économique et sociale.

Cette réunion du CPDH a été aussi l’occasion d’informer les membres du comité de l’état d’avancement des projets déjà validés durant cette année.

Au cours de cette réunion, le gouverneur de la province de Khouribga, Abdelhamid Chennouri, a exhorté les membres du CPDH à œuvrer encore davantage pour l’amélioration des indicateurs du développement pour le bien-être de la population.

M. Chennouri a également appelé l’ensemble des acteurs locaux à consentir davantage d’efforts pour concevoir et concrétiser des projets de développement qui répondent aux critères de pérennité, de rentabilité économique et d’efficience sociale.