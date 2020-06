Le CRDH approuve des projets socio-économiques programmés en 2020 à Oued Eddahab et Aousserd

jeudi, 11 juin, 2020 à 22:50

Dakhla-Le comité régional du développement humain (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab a adopté, jeudi, une série de projets socio-économiques programmés au titre de l’année 2020 au niveau des provinces d’Oued Eddahab et d’Aousserd.

Lors d’une réunion présidée par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, les membres du CRDH ont approuvé des projets socio-économiques qui s’inscrivent dans le cadre de la 3éme phase de l’INDH et du programme pluriannuel de développement humain 2020-2023 des deux provinces.

Concernant la province d’Oued Eddahab, ces projets portent sur le premier programme qui vise à pallier le déficit au niveau des infrastructures et des services de base, nécessitant un budget de 913.136 DH pour l’acquisition de deux unités médicales mobiles.

Le second programme qui est réparti sur 22 projets, tend à accompagner les personnes en situation de précarité, nécessitant ainsi une enveloppe budgétaire de plus de 3,5 MDH.

Quant au troisième programme relatif à l’amélioration du revenu et l’intégration économique des jeunes, il porte sur la mise en place d’une plateforme dédiée aux jeunes qui se veut comme un espace d’accueil et d’orientation pour les jeunes en termes d’auto-emploi pour un budget de 2,82 MDH.

Le quatrième programme est lié à l’impulsion du capital humain des générations montantes et dédié à l’enseignement préscolaire et à la santé de la mère et de l’enfant, pour un montant global de plus de 1,06 MDH, portant sur l’équipement de quatre unités de l’enseignement préscolaire et l’acquisition des équipements médicaux au profit des Centres de santé dans la même province.

Les membres du CRDH ont également approuvé les projets socio-économiques d’Aousserd programmés au titre de 2020, portant sur sept projets relatifs au programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, nécessitant une enveloppe de 1,59 MDH, en vue d’améliorer l’offre des centres d’accueil, consolider les capacités des associations chargées de la gestion de ces centres et assurer l’inclusion socio-économique.

Pour ce qui est du troisième programme relatif à l’amélioration du revenu et l’intégration économique des jeunes, il porte sur le programme de financement des porteurs de projets générateurs de revenus, pour un montant de 1,78 MDH et le soutien financier à la plateforme dédiée aux jeunes, avec un montant de 200.000 DH.

Des crédits financiers estimés à plus de 480.000 DH sont destinés au programme lié à l’impulsion du capital humain des générations montantes portant sur sept projets en 2020, notamment ceux relatifs au soutien de la généralisation de l’enseignement préscolaire.

En outre, le CRDH de Dakhla-Oued Eddahab a approuvé des crédits estimés à 1,5 millions de DH, répartis sur 300.000 DH pour la province d’Oued Eddahab et 1.2 MDH pour la province d’Aousserd, pour faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19.

Concernant la province d’Oued Eddahab, un montant de 50.000 DH a été alloué pour le soutien et la prise en charge des personnes en situation difficile suite à cette crise sanitaire, 150.000 DH pour l’acquisition des équipements dédiés à la santé de la mère et de l’enfant et 100.000 DH pour les repas du personnel médical et patients.

Pour la province d’Aousserd, les crédits réservés pour lutter contre cette pandémie sont estimés à 1,2 MDH, dont 900.000 DH pour l’accompagnement des personnes en situation de précarité et 300.000 DH destinés au programme lié à l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes et pour atténuer les effets induits par la pandémie, il a été procédé à l’achat de fournitures destinés aux nouveau-nés et aux femmes enceintes, pour un coût total d’environ 210.000 dirhams et l’acquisition des équipements médicaux liés au Covid-19 destinés au dispensaire au Centre de Bir Gandouz (80.000 DH).

Concernant le programme lié à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, un montant de 400.000 a été mobilisé pour prendre en charge les subsahariens sans-abri au Centre d’accueil, en plus de l’achat des produits et des équipements de stérilisation aux Centres d’accueil de Bir Gandouz.

Cette réunion a été marquée par la présence du président du Conseil de la région, El Khattat Yanja, les présidents des chambres professionnelles et les chefs des services extérieurs.