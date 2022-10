CRDH Casablanca-Settat : 243 plaintes traitées par les comités permanents depuis le début de 2022

mercredi, 26 octobre, 2022 à 16:02

Casablanca – La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Casablanca-Settat a annoncé que depuis le début de l’année 2022, les comités permanents relevant de la CRDH ont traité 243 plaintes dont 137 reçues depuis le 1er juin de l’année en cours et se rapportant à plusieurs catégories de personnes notamment celles des détenus, femmes et étrangers.

Dans un communiqué, la commission souligne que la présentation du bilan des activités s’inscrit dans le cadre des exposés présentés par les coordonnateurs des comités permanents (la protection, la promotion et l’effectivité des droits de l’Homme) sur le bilan de chaque comité et ce, à l’occasion de la tenue de la 6ème session ordinaire de la commission régionale des droits de l’Homme de Casablanca-Settat.

La présidente de la CRDH Casablanca-Settat, Saadia Wadah, citée par le communiqué, a souligné que le comité permanent chargé de la promotion des droits de l’Homme a pu mettre en oeuvre la majeur partie de son plan d’action relatif à la concrétisation du partenariat entre l’Académie régionale d’éducation et de formation visant à donner corps aux clubs de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme, outre la mise en oeuvre du partenariat avec les universités à travers des comités mixtes pour l’élaboration d’un plan d’action commun avec trois universités de la région. Le but étant de promouvoir la culture des droits de l’Homme dans le milieu universitaire.

Le comité a oeuvré à intensifier ses visités de terrain aux différents établissements pénitentiaires de la région avec notamment 17 visites depuis le début de l’année, outre les observations des conditions d’un procès équitable avec 10 dossiers suivis par le comité au cours de la même période, a-t-elle poursuivi.

Selon Mme Wadah, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la nouvelle rentrée sociale, politique et législative marquée par des attentes et des défis énormes à tous les niveaux notamment le volet social, précisant que la réforme du secteur de la santé et le chantier de la protection sociale sont en tête des aspirations des citoyens.

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) accompagne ce chantier dans la mesure où au niveau central, il a été procédé à la présentation des rapports thématiques sur l’effectivité du droit à la santé, a-t-elle affirmé, précisant que la commission régionale des droits de l’Homme Casablanca-Settat a oeuvré à réaliser des rapports thématiques sur le droit à la santé au niveau de la région.

Le conseil, a souligné Mme Wadah, accompagne les réformes législatives notamment celles relatives au code de la famille et au droit pénal, notant que le CNDH et les commissions régionales s’activent pour contribuer au débat public sur les réformes escomptées.

La commission régionale des droits de l’Homme de Casablanca-Settat exerce les attributions du Conseil national des droits de l’Homme au niveau de la région.