La CRDH de Dakhla-Oued Eddahab tient sa 1ère session ordinaire au titre de 2024

lundi, 4 mars, 2024 à 19:43

Dakhla – La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab a tenu, lundi à Dakhla, sa première session ordinaire au titre de l’année 2024, conformément à la loi 76.15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Lors de cette réunion présidée par la présidente de la CRDH, Maimouna Essayed, l’accent a été mis sur les aspects de la question environnementale dans la région.

Dans une déclaration à la presse, Mme Essayed a souligné que cette réunion des comités permanents de la CRDH a été consacrée au droit à l’environnement, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts des différentes parties prenantes pour garantir aux citoyens le droit à un environnement sain.

Évoquant la situation environnementale dans la région, Mme Essayed a fait part de sa détermination, aux côtés des acteurs des droits humains, à établir un diagnostic et à mener des études en la matière pour relever les différents défis et améliorer l’environnement de la région.

Lors de cette rencontre, deux exposés ont été présentés par une association locale œuvrant dans le domaine environnemental et un établissement scolaire ayant reçu le prix “Jeunes Reporters pour l’environnement”, décerné par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement.

Ces exposés ont mis l’accent sur les principales causes de la dégradation de l’environnement au niveau de la région et les efforts déployés par les différents acteurs, dont les autorités locales, les acteurs des droits de l’Homme et le tissu associatif pour promouvoir la protection de l’environnement.

A cette occasion, les membres des comités permanents de la CRDH ont plaidé pour l’organisation des campagnes de sensibilisation et des rencontres avec les acteurs institutionnels et associatifs pour garantir une meilleure protection de l’environnement.