CRDH Drâa-Tafilalet : rencontre sur les droits des migrants et le Nouveau modèle de développement

mardi, 19 avril, 2022 à 11:34

Errachidia – Une rencontre de communication sur les droits des migrants et le Nouveau modèle de développement a été organisée, lundi à Errachidia, par la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Drâa-Tafilalet.

Initiée sous le thème “Les droits économiques et sociaux des migrants”, cette rencontre était destinée aux membres de la section d’Errachidia de la Confédération des étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc (CESAM).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), fondée sur l’ouverture sur les différents partenaires en vue de consacrer l’effectivité des droits humains et la promotion du débat à ce sujet.

Cette rencontre, à la fin de laquelle un Iftar collectif a été organisé au profit des membres de la CESAM-Errachidia, avait pour objet aussi de renforcer la coopération de la CRDH Drâa-Tafilalet avec les acteurs de la société civile, ainsi que les liens de fraternité avec les membres de la communauté africaine établie dans la région de Drâa-Tafilalet.

La présidente de la CRDH de Drâa-Tafilalet, Fatima Aarach, a indiqué que cette rencontre a été une occasion d’informer les membres de la CESAM-Errachidia des missions et prérogatives du CNDH et de ses commissions régionales qui assurent un travail de proximité impliquant différents acteurs et partenaires concernés.

Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que le CNDH préconise, en matière de migration et d’asile, la mise en œuvre d’une politique publique protectrice des droits des migrants dans plusieurs domaines, notamment social, économique et sanitaire.

Mme Aarach a souligné que cette rencontre a permis, en outre, de faire la lumière sur le Nouveau modèle de développement et son rapport avec la promotion des droits des migrants et de leur intégration socioéconomique.

Pour sa part, Conde Sekou, président de la CESAM-Errachidia, s’est félicité du soutien apporté en permanence par le CNDH et sa commission régionale de Drâa-Tafilalet à la Confédération dans plusieurs domaines.

Ce soutien est illustré, entre autres, par les différentes activités organisées tout au long de l’année par le CNDH avec la participation de la Confédération des étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc, a-t-il rappelé.