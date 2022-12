CRDH/Dakhla-Oued Eddahab: Présentation du bilan des projets programmés en 2022

jeudi, 15 décembre, 2022 à 18:16

Dakhla – Le comité régional du développement humain (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab a présenté, mercredi, le bilan des projets programmés au titre de l’année 2022 dans les provinces d’Oued Eddahab et d’Aousserd.

Lors d’une réunion présidée par le wali de la région, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, en présence notamment du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, les membres du CRDH ont passé en revue le bilan des projets de l’INDH en 2022 proposés dans le cadre de la 3éme phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en vue de lutter contre la précarité, d’améliorer les revenus et l’insertion économique des jeunes et de favoriser l’intégration sociale.

Concernant la province d’Oued Eddahab, 25 projets sont programmés au titre de l’année 2022 dans le cadre du programme relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, nécessitant une enveloppe budgétaire de plus de 6,19 MDH, tandis que le programme de rattrapage du déficit au niveau des infrastructures et services sociaux de base a porté sur trois projets (31.704 DH).

Des crédits financiers estimés à plus de 4,54 MDH sont destinés au programme lié à l’amélioration du revenu et l’intégration économique des jeunes, portant sur 39 projets, alors que le programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes a mobilisé un montant de plus de 3,59 MDH.

Concernant la province d’Aousserd, les membres du CRDH ont examiné les projets portant sur le programme relatif au “rattrapage du déficit au niveau des infrastructures et services sociaux de base” au titre de l’année 2022, pour un montant global de plus de 721.862 DH, dont le taux d’exécution est de 100 %.

Pour ce qui est du programme relatif à “l’accompagnement des personnes en situation de précarité”, il porte sur six projets réalisés à 100 %, nécessitant une enveloppe budgétaire de plus de 2,25 MDH.

S’agissant du programme lié à l’impulsion du capital humain des générations montantes, le montant total des crédits alloués se chiffre à plus de 1,72 MDH, portant sur la santé de la mère et de l’enfant avec deux projets (120.000 DH), le soutien de la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire (7 projets/ 660.554 DH) et le soutien de l’enseignement préscolaire en milieu rural (7 projets/ 941.684 DH).

Les membres du CRDH ont aussi approuvé la prorogation pour une durée d’une année la convention relative à la plateforme des jeunes d’Aousserd (610.000 DH) qui s’inscrit dans le sillage du programme lié à l’amélioration du revenu et l’intégration économique des jeunes.

Les membres du CRDH ont également approuvé l’aménagement d’un espace de jeux pour enfants à l’unité d’enseignement préscolaire “Al Massira Al Khadrae” au centre de Bir Gandouz, pour une enveloppe budgétaire de 196.000 DH.

Par ailleurs, ils ont approuvé un point relatif à la mise à niveau d’un centre d’accompagnement et de prévention en addictologie (137.151 DH) au titre de l’année 2022 dans la province d’Oued Eddahab.

En outre, ils ont adopté deux projets ayant trait à l’enseignement préscolaire, dont le premier porte sur la couverture des espaces des jeux des établissements scolaires primaires Leglate et Chouhadae (92.308 DH) et approuvé l’avenant de la convention relative à la gestion de deux unités de préscolaire (232.000 DH).