Création à Laâyoune de l’Institut international Al Janoub pour la formation et les études stratégiques

jeudi, 3 mai, 2018 à 19:02

Laâyoune – Une nouvelle structure portant le nom ‘’l’Institut international Al Janoub pour la formation et les études stratégiques vient d’être créée à Laâyoune, à l’initiative d’un groupe d’universitaires et d’acteurs médiatiques et associatifs de différentes régions du Royaume.