La création des “Cités des Métiers et des Compétences” renforcera les ressources humaines dans le secteur de la santé

jeudi, 4 avril, 2019 à 22:55

Rabat – La création de “Cités des Métiers et des Compétences” dans les différentes régions du Royaume renforcera les ressources humaines dans le secteur de la santé, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de la Santé, M. Anas Doukkali.

Ces structures multisectorielles et pluridisciplinaires comporteront des centres pour la formation des compétences dans le domaine de la santé, touchant de nouvelles filières, en particulier les soins de troisième recours, réservés aux Centres hospitaliers universitaires (CHU), a souligné M. Doukkali dans une déclaration à la presse à l’issue d’une séance de présentation de la Feuille de Route relative au développement de la formation professionnelle et à la création des “Cités des Métiers et des Compétences” dans chaque région, présidée par Sa Majesté le Roi.

Dans ce sens, il a mis l’accent sur la création de formations relatives à ce secteur dans les 8 régions qui comportent un CHU fonctionnel ou en cours de construction, en particulier à Lâayoune, Agadir et Tanger, dans la perspective de couvrir les 12 régions du Royaume, ce qui permettra de renforcer les ressources humaines dans le secteur de la santé.

Des “Cités des Métiers et des Compétences” seront créées au niveau des douze régions du Royaume dans l’optique de valoriser les acquis du secteur de la formation professionnelle et de mettre à niveau l’offre de ce secteur.