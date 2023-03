La création du complexe universitaire d’Al Hoceima constitue un cadre référentiel pour adapter la carte universitaire aux défis de la régionalisation avancée (Communiqué)

jeudi, 23 mars, 2023 à 17:32

Tétouan – La création du complexe universitaire à Al Hoceima constitue un cadre référentiel pour adapter la carte universitaire aux défis de la régionalisation avancée, a indiqué un communiqué de la présidence de l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE).

“Le complexe universitaire, une fois achevé, constituera un cadre référentiel important pour l’adaptation de la carte universitaire aux défis de la régionalisation avancée et du développement de l’offre pédagogique et de la recherche scientifique dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à travers la création de branches innovantes visant à contribuer au développement socio-économique du Maroc”, souligne la même source.

“La création du complexe universitaire d’Al Hoceima s’inscrit également « dans le cadre des orientations stratégiques du plan national visant à accélérer la transformation du système de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d’innovation, et vise à développer l’offre pédagogique et à renforcer l’infrastructure des universités dans l’optique d’améliorer les conditions d’études et de recherche scientifique”, précise-t-on de même source.

La création du complexe universitaire à Al Hoceima intervient, selon le communiqué, pour “activer la politique du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation en vue d’augmenter la capacité d’accueil des universités”.

Ce projet est doté d’une enveloppe financière de 400 millions de dirhams (MDH), dont 100 MDH allouée à la cité et au restaurant universitaires, poursuit le communiqué, relevant que le total des contrats engagés à ce jour a atteint 270 MDH alors que le taux d’avancement des travaux à ce jour est d’environ 40%.

Le complexe universitaire en question, d’une capacité estimée à environ 4000 places, s’étend sur une superficie de 56 hectares et comprend, outre des structures pédagogiques, des laboratoires, des bâtiments techniques, sportifs, sociaux et culturels, une cité universitaire d’une capacité litière d’environ 1400 lits et un restaurant universitaire.