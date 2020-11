Création d’un nouveau centre d’enregistrement des données identitaires à Tamesna (DGSN)

vendredi, 20 novembre, 2020 à 21:04

Raba- La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé vendredi la création d’un nouveau centre d’enregistrement des données identitaires (CEDI) dans la ville de Tamesna.

Ce nouveau centre se chargera de recevoir les demandes de réalisation, de renouvellement et de délivrance de la Carte d’identification nationale électronique (CINE) au profit des résidents de Tamesna, Aïn El Aouda, Sidi Yahya Zaër, El Menzeh, Oum Azza et Mers El Kheir, a indiqué la DGSN dans un communiqué.

La nouvelle structure commencera à fournir ce document d’identification aux usagers, à partir du 23 novembre 2020, dans le cadre des services de proximité présentés à cette catégorie de la population qui se rendait auparavant au CEDI de la ville de Témara, a précisé la même source, relevant que ce centre répond aux demandes croissantes de réalisation et de renouvellement de la carte d’identité nationale dans sa nouvelle version sécurisée.

La DGSN appelle ainsi les résidents des régions précitées à soumettre les demandes de réalisation de la CINE et à recevoir cette pièce d’identité au niveau de ce nouveau centre, tout en s’assurant de choisir le centre Tamesna au moment de remplir le formulaire de demande et de prise de rendez-vous sur le portail électronique “www.cnie.ma”.

S’agissant des habitants de ces zones qui ont déjà obtenu des rendez-vous au niveau du CEDI de Témara, ils peuvent se rendre au nouveau centre (Tamesna) munis de leur formulaire de demande, relève le communiqué.

La création de ce nouveau centre s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la Direction générale de la sûreté nationale pour faciliter l’accès à la réalisation et au renouvellement de la CINE dans sa nouvelle version et réunir les conditions appropriées afin d’accueillir les usagers et traiter leurs demandes dans les meilleurs délais, conclut le document.