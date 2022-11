Création à Rabat du Cercle des lauréats de Belgique

lundi, 21 novembre, 2022 à 19:32

Rabat – Le Cercle des Lauréats de Belgique (CLB) vient de voir le jour à Rabat, dans l’objectif de fédérer et de resserrer les liens entre les diplômés-es de Belgique résidant au Maroc, de nationalité marocaine, belge, binationaux, ou toutes autres nationalités.

Le CLB, une association de droit marocain, se veut un “fédérateur ouvert et inclusif et aspire à avoir des ancrages dans différentes régions du Maroc et de Belgique, pour avoir des représentants en guise de relais locaux, animés par la volonté de contribuer à la promotion de l’image de la Belgique au Maroc et celle du Maroc en Belgique”, a indiqué le cercle dans un communiqué.

Le CLB s’attèle à faire la promotion du modèle des études et des formations en Belgique auprès de potentiels étudiants du Maroc, que ce soit sur les campus belges, ou en double diplomation avec les universités et écoles marocaines, précise le communiqué.

Le lancement du Cercle a eu lieu lors d’une cérémonie qui s’était déroulée à Rabat en présence de l’ambassadeur de Belgique au Maroc, Mme Véronique Petit, du Délégué Général Wallonie-Bruxelles, Motonobu Kasajima, du Président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, de présidents d’universités marocaines, de directeurs d’écoles supérieures et de nombreux alumni de Belgique, ainsi que des membres du bureau du CLB.

Le CLB a enregistré, à ce jour, l’adhésion notamment de nombreux profils professionnels, lauréats de différentes nationalités, ayant suivi leurs études ou formations au sein d’institutions belges, selon la même source.

Des rapprochements du CLB avec des institutions académiques belges et marocaines, ainsi qu’avec le réseau des écoles belges au Maroc, ont été initiés.

Afin de présenter le Cercle et animer le réseau des membres, des rencontres amicales sont prévues les semaines prochaines dans plusieurs villes du Royaume et différents événements seront proposés à l’aube de 2023, a fait savoir le CLB.

Présidé par Merouane Touali, le bureau du CLB est composé de Ali Serhrouchni, vice-Président, Manal El Abboubi, secrétaire générale et Christian Jonniaux, Trésorier, ainsi que de Hind El Ayoubi, Souad Jamaï et Tarik Laraïchi comme assesseurs.

Le site Internet du CLB www.clb-klb.ma sera enrichi au fur et à mesure et le cercle communiquera sur ses actions via ses comptes sur les réseaux sociaux @clb.