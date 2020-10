La crise de la Covid-19 s’invite au Congrès de la SMMU vendredi et samedi à Rabat

jeudi, 22 octobre, 2020 à 11:14

Rabat – La crise sanitaire liée au Covid-19 et la situation des services d’urgence devront dominer les travaux du 4ème congrès international de la Société marocaine de médecine d’urgence (SMMU), qui sera organisé vendredi et samedi à Rabat en semi-présentiel.

L’édition 2020 de ce congrès se tient en mode hybride dans un contexte marqué par les défis et les situations de plus en plus complexes que génère la pandémie partout dans le monde.