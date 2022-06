Le CRO signe une convention de partenariat pour la création et la gestion de centres de programmation et de codage informatique

lundi, 27 juin, 2022 à 9:41

Oujda – Le siège du Conseil de la région de l’Oriental (CRO) à Oujda a accueilli, samedi, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat pour la création et la gestion de centres spécialisés dans la programmation et le codage informatique “YouCode” au niveau de la région.

Selon un communiqué du CRO, la convention a été signée par les ministères de la Transition numérique et de la réforme de l’administration et de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la Wilaya de la région de l’Oriental, le Conseil régional, l’Agence de l’Oriental et l’association “LEET Initiative”.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour et la délégation l’accompagnant, le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, le président du CRO, Abdenbi Bioui, le directeur financier et administratif de l’Agence de l’Oriental, Lahcen Bouali, le directeur général des écoles du numérique relevant de l’Université Mohammed VI plytechnique, Larbi Hilali et le directeur général du Centre régional d’investissement de l’Oriental, Mohamed Sabri, en plus des vice-présidents du CRO, de la secrétaire adjointe du Conseil, des présidents des commissions et groupes et des membres du CRO.

Intervenant à cette occasion, M. Bioui a souligné que cette rencontre offre l’opportunité de réaffirmer l’importance de l’adhésion à la transition numérique, en tant que chantier prometteur contribuant à la réalisation d’une véritable mutation stratégique qui touche à tous les aspects dont la gouvernance, la transparence, le rendement des services publics et la dynamique économique.

Le CRO veille à créer un climat propice à la mise en place et au développement d’une structure numérique régionale, à même d’ériger la région en un pôle numérique au rayonnement national, international et continental, a-t-il affirmé, notant que dans cette optique, le Conseil a adopté plusieurs conventions pour le soutien à la recherche scientifique appliquée et à l’innovation, ainsi que pour la création de l’école nationale d’intelligence artificielle et de robotique et l’appui au programme de formation et d’inclusion dans les métiers du numérique.

Le Conseil régional entend faire réussir ces partenariats et promouvoir la coopération institutionnelle en vue d’améliorer les indicateurs relatifs à la création d’opportunité d’emploi et à la compétitivité territoriale, ainsi que de contribuer à faire de l’Oriental une région qui attire les investissements innovants et qui adhère pleinement à l’économie du savoir et la société numérique, a dit M. Bioui.

Cette convention est de nature à impulser une nouvelle dynamique au processus de développement humain et à renforcer les capacités des jeunes en particulier, a-t-il relevé. “Nous sommes pleinement conscients des défis en termes de consécration des bases pour l’accompagnement du changement, d’où la nécessité de garantir l’adhésion des jeunes dans la dynamique de la transition numérique, compte tenu du fait que le capital humain constitue l’élément fondamental pour atteindre le rayonnement de développement voulu”, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, le président du CRO a salué les efforts de l’ensemble des partenaires à cette convention, notant que la transition numérique est un levier du développement contribuant à la mise en oeuvre des conclusions du Nouveau modèle de développement, en sus de son rôle dans le renforcement des capacités, la libération des énergies et l’ouverture sur les domaines informatiques et virtuels, afin de faciliter l’intégration dans l’économie du savoir et de la communication.

M. Bioui a, ainsi, salué les efforts de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, du directeur général de l’Agence de l’Oriental, du directeur général du Centre régional d’investissement et de l’ensemble des personnalités présente lors de cette rencontre, sans oublier les différentes institutions, autorités et acteurs sectoriels.

Selon le communiqué, cette convention, d’un coût global de 25 millions de dirhams (MDH), vise à déterminer les conditions et le cadre du partenariat et de la coopération entre les parties signataires, afin de développer le secteur du numérique au niveau de la région de l’Oriental, et ainsi améliorer l’employabilité des jeunes dans le domaine des nouvelles technologies, tout en fournissant des ressources humaines qualifiées aux acteurs opérant dans le secteur de la technologie d’information.

Il s’agit également de mettre en place un système d’enseignement et de recrutement dans les métiers du numérique dans l’Oriental, et ce à travers l’aménagement et l’équipement des maisons des jeunes pour la création de centres spécialisés dans la programmation et le codage informatique, grâce à un partenariat entre les parties prenantes.

L’objectif est d’assurer le recrutement des compétences et talents formés dans ces établissements de programmation, en vue d’offrir leurs services à l’échelle locale, régionale et internationale.