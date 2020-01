“La Croatie comme horizon de pensée” au menu d’une journée d’étude à l’Académie du Royaume

lundi, 27 janvier, 2020 à 12:05

Dans un entretien à la MAP, à l’occasion de sa participation à un forum économique tenu ce weekend à Paris, le nouveau président de la Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc (CFCIM ), Jean-Pascal Darriet, évoque les missions de cette institution en matière d’accompagnement des entreprises françaises souhaitant s’installer dans le Royaume, l’attractivité du Maroc et sa progression dans le classement Doing business ainsi que les défis communs que la France et le Maroc sont appelés à relever à l’ère de la mondialisation.