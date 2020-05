Le CRT d’Agadir Souss-Massa réfute des allégations sur la fermeture d’unités touristiques et hôtels

vendredi, 15 mai, 2020 à 0:04

Agadir- Le Conseil Régional du Tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa a réfuté les allégations véhiculées sur les réseaux sociaux sur une prétendue “fermeture et faillite de certaines unités touristiques et hôtels”.

“Ces rumeurs et ces informations erronées et non fondées visent simplement à semer la panique et le désespoir dans un secteur vital dans l’économie de la région”, a indiqué le CRT dans un communiqué.

“Le tourisme traverse des moments très difficiles aussi bien sur le plan régional et national que sur le plan international en raison de la propagation du Coronavirus”, a relevé le communiqué, précisant que plusieurs entreprises touristiques et hôtelières se sont retrouvées du jour au lendemain dans des situations financières exceptionnelles et très difficiles à cause de la pandémie.

Certains établissements touristique devaient changer de gestionnaires avant même le déclenchement de la pandémie, chose qui relève du circuit normal de l’économie du tourisme à l’instar des autres secteurs, a poursuivi le CRT, notant par la même occasion que plusieurs hôtels veillent à se faire peau neuve pour pouvoir accueillir à nouveau les clients, une fois l’état d’urgence sanitaire levé.

Le CRT d’Agadir Souss Massa a appelé à cesser de véhiculer une image décourageante sur la situation du secteur touristique au niveau de la région et faire preuve de solidarité et d’optimisme en ces temps difficiles.