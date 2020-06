Le CRT de Dakhla-Oued-Eddahab dévoile un plan de relance ambitieux pour encourager le tourisme interne

vendredi, 12 juin, 2020 à 22:05

Dakhla-Dans le contexte actuel de la crise sanitaire provoquée par la propagation du Covid-19, le Conseil régional du tourisme (CRT) de Dakhla Oued-Eddahab a mis en place un plan de relance ambitieux et combatif pour la période post-confinement, en vue d’encourager le tourisme interne qui figure parmi l’un des piliers de l’économie régionale.

Vu que le secteur du tourisme est confronté, depuis trois mois, à une situation inédite, le CRT de Dakhla Oued-Eddahab s’est entièrement mobilisé en vue de booster le tourisme local et interne dans la perle du Sud, tout en œuvrant de concert avec les professionnels du tourisme en vue de promouvoir la destination Dakhla, indique un communiqué du CRT de Dakhla Oued-Eddahab.

Dans ce sillage, le CRT a mis en place un plan d’action qui s’articule autour de quatre grands axes, à savoir la promotion, le développement produit, la communication et l’animation.

En ce qui concerne le volet promotionnel, le CRT a publié des capsules vidéos et photos sur les réseaux sociaux pour faire connaitre la destination de Dakhla à l’échelle nationale, tout en mettant en ligne une application mobile, en vue de mettre en valeur le patrimoine culturel et la richesse naturelle de la région, précise la même source.

Capitalisant sur les atouts naturels de la région, le plan d’action prévoit également le développement des produits spécifiques pour renforcer son attractivité. En ce sens, la particularité de la perle du Sud nichée au cœur du Sahara entre mer et désert, offre de nombreuses opportunités pour le tourisme actif, tels que les sports balnéaires (sports de glisse et surf-casting), le SPA et bien-être et les randonnées en plein désert.

La promotion du tourisme interne nécessite aussi une démarche spécifique auprès des agences de voyages marocaines. Dans ce cadre, le CRT a établi des partenariats avec des agences de voyages nationales et a mis en place des packages promotionnels, tout en offrant aux visiteurs à leur arrivée, un pack de bienvenue contenant un guide de comportement anti covid-19, un flacon de gel hydro-alcoolique, un masque en tissu lavable et un plan de la ville et région, ainsi qu’une brochure intitulée “Mes vacances à Dakhla” , avec des adresses utiles des lieux touristiques, les écoles de kit, les centres de SPA, cafés, restaurants, le port, le marché central, le complexe de l’artisanat, les différentes plages et les meilleures excursions.

Ce plan sera également accompagné d’une stratégie de communication visant à valoriser les atouts de la région et à consolider son attractivité auprès des visiteurs potentiels. Autour du message “Dakhla vous attend”, c’est la diversité, la richesse et l’histoire de la région qui seront mises en valeur pour attirer les touristes marocains.

Pour mieux accueillir les touristes, Dakhla se mettra en ornement et en décoration de ses places, de ses rues et de ses grandes artères, avec un programme d’animation élaboré en collaboration avec la délégation régionale du tourisme et plusieurs partenaires dont le département de la jeunesse et sports pour l’organisation des concours de natation dans la lagune, de la pêche au surf-casting et l’animation des plages), les chambres professionnelles (foire commerciale et de l’artisanat) et le Centre régional d’investissement pour organiser des journées portes ouvertes dédiées aux opportunités d’investissements dans la région.