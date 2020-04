Le CRT de Marrakech-Safi fait la promotion de la magie de la cité ocre et de sa région en pleine période de confinement

Marrakech – Le Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi vient de réaliser une vidéo qui invite à la redécouverte du charme et de la magie de la cité ocre et de sa région, en dépit de la conjoncture exceptionnelle que traverse le Royaume actuellement en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19.

Grâce à cette vidéo, “la ville de Marrakech a trouvé le moyen de charmer le monde de nouveau, malgré la période inhabituelle que nous vivons actuellement”, précise le CRT dans un communiqué.

Alliant la beauté, la richesse et la diversité de toute la région, cette vidéo a été diffusée par le CRT sur ses comptes sociaux @visitmarrakechregion.

Cette vidéo d’une minute, qui en est déjà à 100K vues, est le fruit de la collaboration de jeunes Marrakchis qui ont su, en pleine période de confinement, réunir leurs talents respectifs pour produire cette capsule.

Outre son esthétique, la vidéo, réalisée par le talentueux créateur de contenu Anas Ouaadidy et produite par le célèbre magazine pour étudiants marocains “Pokemag”, véhicule un message d’espoir et inspirant mis en valeur par une voix féminine d’une douceur de velours. La voix off, éditée et mixée par Gha4Music, est celle de la brillante chanteuse Asmae Charifi.

“A défaut de pouvoir visiter Marrakech aujourd’hui, c’est Marrakech qui vient à vous ! Cette Terre d’inspirations et de célébrations n’a pas fini de vous émerveiller par sa magie”, conclut le CRT.