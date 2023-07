Le CSEFRS organise une rencontre d’information pour présenter ses avis sur les textes législatifs relatifs au système éducatif

lundi, 3 juillet, 2023 à 19:59

Rabat – Le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) organise, mardi à Rabat, une rencontre d’information pour présenter ses avis approuvés par l’Assemblée Générale en réponse aux demandes du Gouvernement concernant des textes législatifs relatifs au système éducatif.

Il s’agit du projet de loi relatif à l’enseignement scolaire, du projet de décret relatif à l’orientation scolaire et professionnelle et au conseil universitaire ainsi que du projet de décret fixant les applications de l’ingénierie linguistique dans l’enseignement scolaire, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, indique un communiqué du Conseil.

Le Conseil présentera également ses avis sur le projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2.04.89 du 07 juin 2004, fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures ainsi que les diplômes nationaux correspondants et du projet d’arrêté approuvant le cahier des normes pédagogiques nationales du cycle de la licence, ajoute la même source.

Au cours de cette rencontre, les membres du Conseil présenteront des exposés sur les avis susmentionnés, puis ouvriront le débat devant les différents représentants des médias, conclut le communiqué.