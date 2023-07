Le CSEFRS scelle quatre conventions de partenariat avec des départements ministériels et des institutions nationales

mercredi, 12 juillet, 2023 à 18:57

Rabat – Le Conseil supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS) a scellé, mercredi à Rabat, quatre conventions de partenariat avec des départements ministériels, la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire et l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA), dans le cadre des travaux de la deuxième session de son assemblée générale.

Une première convention-cadre de partenariat a été scellée entre le CSEFRS et le ministère des Habous et des Affaires islamiques, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation ainsi que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cette convention vise à déterminer les domaines, conditions et modalités de coopération entre les parties, dans le cadre du respect de leurs missions et attributions, dans le but de faciliter l’échange d’informations, de documents, d’expertise et de recherches sur des questions liées à l’éducation et à la formation.

La convention porte aussi sur la mise en œuvre de la loi-cadre n°51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et des recommandations du rapport général du Nouveau modèle de développement en matière d’éducation et de formation.

Par ailleurs, une deuxième convention-cadre de coopération a été signée entre le Conseil et le ministère de l’Intérieur – l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) – dans le but de définir un cadre de référence régissant la collaboration entre les deux parties.

Les domaines de coopération concernent notamment la réalisation d’études de manière conjointe sur des questions relevant des champs de compétences des deux parties, l’échanges des données, des expertises, des publications et des ressources, la réalisation de sondages et l’organisation de rencontres et de journées d’étude.

Le Conseil a également scellé une convention-cadre de coopération avec l’ANLCA, pour œuvrer de concert à lutter contre l’analphabétisme et consacrer la notion de l’apprentissage tout au long de la vie en vue d’améliorer la qualité des programmes d’alphabétisation et réduire le taux d’analphabétisme à un niveau permettant son éradication d’ici 2029.

Par la même occasion, une convention-cadre de coopération a été signée entre le CSEFRS et la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire, portant sur la réalisation d’études dans le domaine de l’enseignement primaire, l’organisation d’événements et de conférences, l’échange de données et de rapports entre les deux parties et l’organisation d’une conférence internationale sur l’enseignement primaire en 2024.