Le CSEFRS tient la rencontre inaugurale de son second mandat

mardi, 13 décembre, 2022 à 21:47

Rabat – Le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) a tenu, mardi à Rabat, la rencontre inaugurale de son second mandat, consacrée à la présentation de ses nouveaux membres et de la composition de cette institution constitutionnelle.