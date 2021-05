La CSMD recommande la mise en place d’une agence marocaine de l’action culturelle à l’étranger

Rabat – La Commission Spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a recommandé, dans son rapport général, la mise en place d’une agence marocaine de l’action culturelle à l’étranger pour fédérer les efforts des acteurs et favoriser la mobilisation des Marocains du monde.

La spécificité des Marocains du monde, en tant que connecteurs du Maroc au reste du monde, constitue une grande chance à saisir, notamment par leur rôle à impulser l’effort de rayonnement international du Royaume en s’appuyant aussi bien sur les structures existantes que sur les espaces mobilisables au sein des pays d’accueil pour la diffusion, à l’étranger, de la culture marocaine, a indiqué la Commission.

A cet égard, le rapport a préconisé de poursuivre les efforts de consolidation et de renforcement des liens culturels et immatériels avec cette part importante de la population marocaine et ce, en passant par le relèvement substantiel de la qualité des dispositifs culturels actuels, en veillant à l’organisation régulière d’évènements socioculturels, en offrant des cours de langue en arabe ou amazigh au profit des nouvelles générations nées dans les pays de résidence, outre la mise à leur disposition des plateformes d’e-learning leur permettant de mieux connaître l’héritage culturel de leur pays d’origine.

Dans ce cadre, la Commission a appelé au renforcement et à la consolidation des efforts déployés par les principaux acteurs institutionnels concernés, en l’occurrence, le Département des Affaires étrangères, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger.

SM le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, a présidé, mardi au Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission Spéciale sur le modèle de Développement, et a reçu à cette occasion en audience M. Chakib Benmoussa, président de cette Commission, qui a présenté au Souverain une copie du rapport.