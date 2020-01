CSMD : Séance d’écoute avec le Conseil de la Concurrence

jeudi, 23 janvier, 2020 à 20:00

Rabat-La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) a poursuivi, jeudi à Rabat, ses séances d’écoute des représentants des partis politiques, des syndicats, du secteur privé et des associations, par une réunion avec les représentants du Conseil de Concurrence.

Lors de cette réunion, le Conseil de la concurrence a été représenté par son président Driss Guerraoui, son secrétaire général Mohamed Abouelaziz, les vice-présidents Abdelghani Asnina et Abdellatif Lamqaddem, ainsi que par les membres Salwa Karkari Belkziz, Bouazza El Kharrati et le conseiller du président Larbi Benabdellah.

La CSMD avait tenu des réunions avec des représentants de sept partis non représentés au parlement pour écouter leur vision sur le nouveau modèle de développement, à savoir le Parti du centre social, le Parti de l’Union marocaine pour la démocratie, le Parti de la Liberté et de la Justice sociale, le Parti Al Amal, le Parti des Néo-démocrates, le Parti de l’Action et le Parti Annahda.

La CSMD avait tenu également des séances d’écoute avec les représentants de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), de la Fédération des chambres des pêches maritimes (FCPM), de la Fédération des chambres d’agriculture au Maroc (FECAM), de la Fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services (FCMCIS), de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), de la Fédération de la Gauche Démocratique (FGD), de la Fédération des chambres d’artisanat (FCA), de la Gauche Verte, de l’Organisation démocratique du travail (ODT) et du Parti de l’Unité et de la Démocratie (PUD).

Il s’agit aussi de sept autres partis non représentés au parlement, en l’occurrence le Parti Al Ahd Addimocrati, le Parti des forces citoyennes (PFC), le Parti démocratique de l’indépendance (PDI), le Parti du renouveau et de l’équité (PRE), le Parti de l’environnement et du développement durable (PEDD), le Parti démocrate national (PDN) et le Parti de la renaissance et de la vertu (PRV).

La Commission s’était aussi réunie avec les représentants du Rassemblement national des indépendants (RNI), de la Fédération démocratique du travail (FDT), de l’Association des régions du Maroc (ARM), du Parti authenticité et modernité (PAM), du Parti du progrès et du socialisme (PPS), de l’Union Constitutionnelle (UC), du Mouvement Populaire (MP) et de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC).

Des réunions avaient eu lieu avec les représentants de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM), de la Confédération démocratique du travail (CDT), du Mouvement démocratique et social (MDS), de l’Union marocaine du travail (UMT), du Parti Justice et Développement (PJD), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et du Parti de l’Istiqlal (PI) et du Haut commissariat au Plan (HCP).

La CSMD avait décidé, le 24 décembre dernier, d’écouter les institutions et forces vives de la nation incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations et ce, dans un esprit d’ouverture et de construction commune.

Cette écoute large et ouverte vise à recueillir les contributions et les avis des parties sollicitées en vue d’élaborer un modèle de développement, avait indiqué la Commission.

Dans cette même logique de participation et d’inclusion, la CSMD avait fait savoir qu’elle mettra en place une plateforme digitale permettant de recevoir et de collecter les contributions et les idées soumises par les citoyens afin d’enrichir le débat et de partager les expériences et les réflexions.