Le CVE consacre une réunion à la province de Taounate

mercredi, 12 août, 2020 à 12:39

Taounate – Le Comité régional de veille économique (CVE) de Fès-Meknès a tenu, récemment, une réunion à Taounate, axée sur l’examen des moyens d’atténuer l’impact de la pandémie de Covid19 sur les secteurs économique et social.

Cette réunion s’inscrivait dans le cadre d’une série de rencontres régionales organisées par le CVE Fès-Meknès pour faire face aux effets négatifs de la pandémie du Covid-19 et préparer la relance économique au niveau des provinces et préfectures de la région.

Le gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha, a mis, à cet effet, l’accent sur les multiples mesures prises par le gouvernement, afin de limiter les répercussions de la pandémie sur les secteurs socio-économiques, conformément aux Hautes Instructions Royales, citant notamment la création du Fonds spécial Covid-19, ainsi que l’annonce par SM le Roi Mohammed VI de l’injection de 120 milliards de dirhams dans l’économie nationale, dans le cadre du plan de relance des secteurs productifs.

M. Daha a également passé en revue les nombreuses propositions liées à la facilitation de l’accès au financement pour redémarrer l’activité économique, appuyer les petites et très petites entreprises, valoriser les atouts touristiques de la province, rappelant les efforts déployés au niveau national pour la mise en œuvre d’un ensemble de procédures et de mesures dédiées à soutenir les couches précaires et le secteur informel, à travers le registre social et la réalisation des projets programmés dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural.

L’accent a été également mis sur les répercussions de la pandémie sur les secteurs du commerce, de l’artisanat, des services, de l’agriculture et des industries de transformation, largement dépendantes en main d’œuvre.

Cette rencontre a été une occasion pour les représentants des chefs des services extérieurs et des élus de mettre en avant l’importance des projets structurants, dont le lancement devra contribuer à promouvoir l’économie locale et à créer une nouvelle dynamique régionale.

Parmi les projets cités, figurent le dédoublement de la route nationale numéro 8 reliant Fès à Taounate, les projets de création de zones d’activités économiques dans les communes de Ghafsai, Kariat Ba Mohammed et Ain Aicha, et le programme de développement du secteur de l’artisanat.