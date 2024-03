Dakhla: Plus de 5.900 interventions de la Protection civile en 2023

samedi, 2 mars, 2024 à 12:09

Dakhla – Quelque 5.906 interventions ont été effectuées au cours de l’année 2023 par les services de la Protection civile dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Selon des statistiques rendues publiques à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile, sous le thème «Les technologies innovantes au service de la Protection Civile», ces interventions concernent notamment 3.773 interventions liées à des crises et malaises de santé, 724 à des accidents de la circulations et 76 à des incidents dus à des intoxications, ainsi que 1.333 interventions diverses.

La cérémonie de célébration de cette journée s’inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes de la protection civile, ayant pour objectifs de mettre l’accent sur le rôle et les efforts de la Protection civile dans le domaine des secours et du sauvetage, ainsi que de sensibiliser le grand public aux missions de la protection civile et aux gestes de premiers secours.

Dans une allocution de circonstance, le Capitaine de la protection civile à Dakhla-Oued Eddahab, Abdelbaki Bakhtaoui a indiqué que la célébration de cette Journée mondiale, intervient dans un contexte marqué par des catastrophes naturelles, induites manifestement par les changements climatiques qui deviennent de plus en plus complexes, plus récurrentes et intenses.

La gouvernance de ces événements exige des divers intervenants de repenser les capacités et les moyens d’anticipation, de réduction et de lutte y afférentes, a souligné M. Bakhtaoui, ajoutant que pour accomplir au mieux les missions d’assistance et de secours qui leur incombent, les services de Protection civile font appel à des moyens de technologie de pointe pour la détection des risques.

Lors de cette cérémonie, marquée par la présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, des élus, de personnalités civiles et militaires et d’acteurs de la société civile, les services de la Protection civile ont présenté des démonstrations d’interventions de secours, de sauvetage et d’ateliers de secourisme, ainsi que la logistique et des équipements utilisés lors de situation d’urgence.

A cette occasion, des explications ont été fournies aux élèves des établissements éducatifs et aux participants sur les gestes de premiers secours, les bons réflexes qui permettent de sauver des vies, et les moyens de prévenir les accidents domestiques, ainsi que les différents types d’interventions de secours menées par les éléments de la protection civile face aux accidents et catastrophes qui peuvent survenir.

Célébrée le 1er mars de chaque année, la Journée mondiale de la Protection civile, constitue une opportunité de promouvoir l’importance de la Protection civile et une occasion de communiquer avec le public.