Dakhla: Appel à l’adoption de politiques publiques basées sur les innovations technologiques en matière de la rationalisation de l’utilisation de l’eau (Conférence)

samedi, 28 janvier, 2023 à 11:33

Dakhla – Les participants à la 10ème Conférence Internationale sur la Micro-Irrigation (10IMIC), organisée du 25 au 27 janvier à Dakhla, ont appelé à l’adoption de politiques publiques ambitieuses basées sur les innovations technologiques et numériques en matière de la rationalisation de l’utilisation de l’eau, notamment dans le domaine agricole.

Dans un communiqué (La Déclaration de Dakhla sur les défis de la gestion de la rareté de l’eau), sanctionnant les travaux de cette conférence, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le thème “la Micro-irrigation à l’ère de l’innovation technologique et de la transformation digitale”, les participants ont plaidé pour une gouvernance de l’eau et l’adoption d’une approche favorisant la complémentarité entre l’eau, l’alimentation et l’énergie à travers des politiques publiques intégrées et anticipatives.

Après avoir fortement salué la sollicitude royale envers la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique, les participants ont souligné l’importance de développer les compétences et d’adopter des technologies innovantes et des solutions numériques dans le domaine de l’irrigation localisée pour améliorer la productivité.

Ils ont également fait part de leur volonté de contribuer scientifiquement et techniquement pour relever les défis liés aux changements climatiques, à la rareté de l’eau, à la sécurisation des besoins en eau, nourriture et énergie et à la réalisation des objectifs de développement durable, mettant l’accent sur l’importance de bénéficier des initiatives internationales, nationales, régionales et locales dans le domaine de la gestion de la demande en eau.

Les participants ont également demandé qu’une attention particulière soit accordée à la recherche scientifique dans le développement des ressources en eau, l’élaboration de politiques publiques, en particulier dans le domaine de l’eau, et l’utilisation de technologies qui rationalisent l’utilisation de l’eau dans l’agriculture, plaidant pour l’adoption de mécanismes innovants pour encourager l’utilisation des innovations technologiques et numériques, notamment par les petits agriculteurs.

Ils ont appelé à encourager la participation du secteur privé dans le développement et la conception de solutions innovantes dans le domaine de la rationalisation de l’utilisation de l’eau pour l’irrigation tout en préservant l’environnement. De même, ils ont recommandé de renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine de l’interdépendance eau-énergie-alimentation pour répondre aux besoins croissants en eau et en nourriture, contribuant ainsi à un meilleur équilibre entre les zones urbaines et rurales.

Les participants ont également recommandé la création d’un espace de discussion scientifique, de planification et de réflexion collective entre les experts marocains et internationaux dans les domaines de l’eau, de l’alimentation et de l’énergie, y compris les experts et compétences marocains dans ces domaines.

Cette manifestation, qui se tient pour la première fois en Afrique du Nord à l’initiative de l’Association nationale des améliorations foncières, de l’irrigation, du drainage et de l’environnement, en partenariat avec la Commission internationale de l’irrigation et du drainage (CIID), le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, et le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger, connait la participation de scientifiques, d’experts, d’universitaires, de chercheurs, de professionnels et de décideurs des cinq continents, en plus de compétences des Marocains dans le monde et des organismes spécialisés nationaux et internationaux.

“Visite technique, exploitations agricoles, production de cultures à haute valeur ajoutée sous serres, irrigation localisée avec eau de nappe dans la région de Dakhla” et “Micro-irrigation pour l’agriculture à petite échelle, défis, opportunités et initiatives et transformation numérique pour la gestion de la micro-irrigation” figurent parmi les principaux axes de cette conférence.

Le Maroc a été choisi par la la Commission internationale de l’irrigation et du drainage (CIID) pour organiser la 10IMIC suite à la demande faite par le Comité marocain à la CIID lors des travaux du 3ème congrès mondial de l’irrigation, tenu à Bali en Indonésie du 01 au 07 septembre 2019.