Dakhla: Appel à la valorisation des acquis réalisés par le Maroc en termes de régionalisation avancée (Forum)

vendredi, 27 janvier, 2023 à 15:53

Dakhla – Les participants à un Forum régional thématique, organisé jeudi à Dakhla par la Chambre des Conseillers, ont appelé à valoriser les acquis réalisés par le Maroc en termes de régionalisation avancée.

Les intervenants ont exprimé lors des trois séances de cette conférence, organisée en partenariat avec la région de Dakhla-Oued Eddahab sous le thème “la régionalisation avancée et les défis du développement territorial intégré : la région de Dakhla-Oued Eddahab comme modèle”, leur appréciation de tous les éléments de base qui ont été mis en place pour parachever cette édification.

Ils ont appelé, dans ce sens, à la promulgation de lois réglementaires des collectivités territoriales et des régions, ainsi que les décrets d’application nécessaires pour que les collectivités territoriales puissent mener à bien leur travail.

Ils ont préconisé de doter les régions des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions à différents niveaux afin d’atteindre le principe d’équité territoriale, favoriser le décollage économique et considérer le programme de développement comme une feuille de route pour la promotion du développement régional et la mise en oeuvre des projets de développement programmés.

Les participants ont également recommandé d’adopter une véritable et large politique de déconcentration, à travers une matérialisation de la politique de déconcentration, ainsi que de s’ouvrir aux spécificités des régions et de valoriser le capital, tout en identifiant les contraintes qui entravent la prise de décision au niveau local et le processus de la mise en oeuvre des affaires.

Ils ont plaidé pour conférer aux Conseils régionaux un pouvoir exécutif afin de mettre en œuvre les politiques publiques dans le cadre de la déconcentration et l’élaboration de programmes visant à accroître l’attractivité de l’investissement et la promotion de l’offre d’investissement des régions, dont celle de Dakhla-Oued Eddahab.

Les participants ont souligné l’importance de mettre à niveau certaines administrations aux niveaux régional et local, qui manquent encore des ressources humaines et techniques, ainsi que des compétences et des moyens d’assistance, ce qui entrave le processus de prise de décision locale de manière qualitative et rapide.

Ils ont également recommandé la mise en œuvre de canaux de coordination entre toutes les représentations administratives locales pour assurer une complémentarité des politiques publiques et oeuvrer à la mise en oeuvre des recommandations du modèle de développement dans les aspects liés à la régionalisation, et améliorer le travail administratif décentralisé, considéré comme passerelle vers la réalisation de la régionalisation avancée.

Les discussions ont donné lieu à un ensemble de recommandations pour la région de Dakhla-Oued Eddahab et ont porté sur la nécessité de s’ouvrir aux spécificités de la région, de valoriser son capital matériel et immatériel, de mettre à jour les documents de construction au niveau de la région et de revoir la méthode de rédaction de ces documents étant donné qu’ils prennent un temps énorme, ce qui ne répond pas aux aspirations des investisseurs.

Ces recommandations ont également souligné l’importance de mettre en oeuvre les dispositions du modèle de développement pour les provinces du Sud, considéré comme une entrée principale pour parvenir à un décollage régional, tout en œuvrant à valoriser la culture hassanie comme un patrimoine immatériel national digne d’attention, et à développer une stratégie régionale globale de protection et de préservation du patrimoine dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Cette conférence, la troisième du genre, s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la 5ème édition du Forum parlementaire annuel des régions, prévu cette année. Elle intervient également dans le contexte de la politique d’ouverture continue de la Chambre sur les préoccupations et aspirations des différentes régions du Royaume, en vertu de ses attributions constitutionnelles.

Les travaux de cette conférence thématique ont porté sur trois principaux axes qui concernent “l’exercice des attributions spécifiques et communes dans le domaine du développement économique : amélioration de l’attractivité territoriale et renforcement du modèle de compétitivité”, “la décentralisation administrative dans la région de Dakhla-Oued Eddahab : pilier fondamental pour un développement régional intégré” et “la chose culture locale : quelle pratique entre le spécifique et le commun”.