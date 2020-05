Dakhla: Approvisionnement régulier en produits à forte consommation et stabilité des prix durant Ramadan

samedi, 9 mai, 2020 à 18:12

Dakhla – Les marchés locaux et les commerces de proximité de la région Dakhla-Oued Eddahab sont suffisamment approvisionnés en produits à forte consommation durant le mois sacré du Ramadan, tandis que les prix des produits de base restent généralement stables et à leurs niveaux habituels.

C’est ce qu’il ressort des données fournies par la commission mixte de contrôle de l’état d’approvisionnement, des prix et de la qualité après des visites de terrain effectuées dans les marchés et les commerces de détail et de gros de la région.

L’offre en produits fortement consommés durant le mois sacré répond aux besoins de consommation des ménages, indique la même source, ajoutant que tous les produits respectent les conditions d’hygiène et de qualité requises.

Cette commission mixte qui reçoit quotidiennement des rapports détaillés sur l’état des marchés et centres commerciaux de Dakhla a pour objectifs de renforcer le contrôle des prix, de s’assurer du respect des lois en vigueur et de lutter contre les spéculations sur les denrées alimentaires.

Depuis le début du Ramadan, elle a mené 246 sorties de contrôle et procédé à la verbalisation de six contrevenants, dont deux infractions relatives au défaut de présentation de facture et quatre pour défaut d’affichage des prix.

De même, deux mises en demeure ont été adressées par ladite commission qui a fait état aussi d’une fermeture pour manquement aux conditions d’hygiène et de la qualité, ainsi que la saisie notamment de viandes blanches (29kg), de viandes rouges et abats (10kg), de viande hachée (2kg), de dattes (4kg), de pâtisseries (4kg) de lait (19 L) et d’huile de table (20 L).

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie vert et numérique de Dakhla-Oued Eddahab, Bouchaib Kiri a souligné que l’approvisionnement du marché est stable et régulier et que les prix sont contrôlés de manière quotidienne.

M. Kiri a également tenu à rassurer les ménages sur l’abondance des produits de base dans les marchés et les commerces, en particulier les fruits, légumes et viandes.

La commission mixte de contrôle de l’état d’approvisionnement est composée de représentants de la division des Affaires économiques et de la coordination, des représentants de la Délégation régionale du ministère de l’industrie, du commerce et de l’économie vert et numérique, des représentants de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), des représentants du bureau d’hygiène municipal, de la délégation de la santé et des membres des autorités locales.