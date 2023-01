Dakhla : Atelier de formation au profit des coordinateurs des clubs des “jeunes journalistes pour l’environnement”

mercredi, 4 janvier, 2023 à 18:48

La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Électricité et de gestion d’Assainissement liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ), a annoncé que l’avancée des travaux du projet d’équipement du centre Laâtatra en réseau d’assainissement liquide a atteint 80% et il devrait arriver à son terme fin février 2023.