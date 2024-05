Dakhla: Célébration du 68ème anniversaire de la création de la DGSN

jeudi, 16 mai, 2024 à 21:07

Dakhla – La famille de la Sûreté nationale à Dakhla a célébré, jeudi, le 68ème anniversaire de la création de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

La cérémonie de célébration de cet événement a débuté par le salut des couleurs nationales au son de l’hymne national, en présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, du chef de la sûreté régionale à Dakhla, El Bachir Moumma, des responsables des différents services de sûreté à Dakhla, des élus, des responsables locaux et des acteurs associatifs.

Dans une allocution de circonstance, M. Moumma a souligné que la DGSN, dans le cadre de sa stratégie générale, a œuvré au cours des dernières années, à réunir les conditions appropriées pour que ses fonctionnaires puissent s’acquitter de leurs nobles missions, soulignant que la Direction a veillé à parachever la modernisation des infrastructures des services de la sûreté, développer les mécanismes de travail et à améliorer les conditions sociales et professionnelles des membres de la Sûreté nationale.

Dans ce sillage, il a fait savoir que le district de police de Dakhla a été érigé en sûreté régionale dotée de ressources humaines nécessaires et qualifiées et d’équipements logistiques et de moyens de transport, ce qui se reflétera au niveau de l’efficience et de la qualité de l’offre de sûreté fournie aux citoyens.

Par ailleurs, M. Moumma a passé en revue le bilan d’action des différents services de sûreté régionale, durant la période allant du 1er mai 2023 jusqu’au 30 avril 2024, en termes de prestation de services administratifs et de lutte contre la criminalité et toutes formes de délinquance et de violation de la loi.

La célébration de cet anniversaire est l’occasion d’évoquer les efforts incommensurables déployés par la DGSN en faveur du maintien de l’ordre public et la protection des personnes et de leurs biens. Elle est aussi un moment de renouvellement du serment pour un accomplissement responsable du devoir au service du citoyen et de la loi.