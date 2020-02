Dakhla: Convention entre l’AREF et le groupe l’Etudiant marocain

mardi, 4 février, 2020 à 12:14

Dakhla – L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab et le groupe l’Etudiant marocain ont signé, lundi à Dakhla, une convention de partenariat pour promouvoir l’opération d’information et d’orientation scolaire et universitaire dans tous les établissements de l’enseignement secondaire qualifiant dans la région.