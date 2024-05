Dakhla: Une délégation libérienne s’informe de l’expérience marocaine dans le secteur de la pêche maritime

vendredi, 31 mai, 2024 à 12:20

Dakhla – Une délégation libérienne a effectué, jeudi, une visite d’étude à Dakhla, pour s’informer de l’expérience marocaine dans le domaine de la pêche maritime.

Organisée par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route de coopération conclue entre le Maroc et le Libéria le 24 juin 2021 à Rabat dans le volet relatif au secteur halieutique.

Ce déplacement de deux jours (30 et 31 mai) permet aux membres de la délégation libérienne de constater de visu les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine de la pêche maritime et de promouvoir les actions entreprises par le Royaume dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général adjoint du service technique relevant de l’Autorité nationale chargée de la pêche et de l’aquaculture du Libéria, William Yarwha Boeh, a souligné que cette visite d’étude va permettre à la délégation de s’imprégner de l’expérience marocaine dans les secteurs de la pêche maritime et l’aquaculture, faisant part de sa volonté de tirer profit de l’expérience pionnière du Maroc en la matière.

M. Yarwha Boehil a également mis l’accent sur les similitudes des champs d’intervention des deux pays dans les secteurs de l’aquaculture et de la pêche maritime, exprimant son souhait de tirer profit de l’expérience marocaine en termes d’échange d’expertise et de renforcement des capacités pour développer ce secteur promoteur dans son pays.

Pour sa part, le délégué des pêches maritimes de Dakhla, Youssef Fnoune a indiqué que cette visite a permis à la délégation libérienne de s’informer des acquis réalisés par le Royaume dans le domaine de la pêche maritime, en particulier dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Cette visite a été également l’occasion de mettre en avant la stratégie “Halieutis” pour faire du secteur des pêches maritimes un véritable levier de développement de l’économie bleue au Maroc, a-t-il souligné, faisant observer que cette visite s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route de coopération conclue entre les deux pays, afin de promouvoir l’échange d’expertises et d’expériences en la matière entre les deux pays.

A cette occasion, il a présenté un exposé aux membres de la délégation libérienne composée de M. Yarwha Boehil, de M. Solomon Nyebaayou Daryoue, directeur de la marine et de l’environnement, et de M. Harris Hamad Mallay, directeur associé de l’aquaculture et de la pêche.

Dans sa présentation, M. Fnoune a passé en revue les ressources halieutiques diversifiées de la région Dakhla-Oued Eddahab, mettant l’accent sur l’apport du secteur de la pêche maritime à la croissance socio-économique dans la région Dakhla-Oued Eddahab et les efforts consentis pour développer cette filière.

Il a également mis en lumière les différentes infrastructures liées à l’activité de la pêche maritime, dont six sites de pêche, deux ports de pêche et un troisième en cours, 101 unités de congélation, de traitement et de valorisation des produits de la pêche, 28 fermes aquacoles en activité, huit fabriques de glace et une antenne médicale au niveau du port, ainsi qu’un Hall au poisson et deux conserveries en cours de construction.

Les membres de la délégation libérienne sont rendus, par la suite, au Hall et au port de pêche de Dakhla, à une ferme aquacole et à une unité industrielle de conditionnement et de transformation des produits de la pêche.

Ils auront également l’occasion de visiter l’Institut national de recherche halieutique, la Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud et le Centre régional d’investissement de Dakhla-Oued Eddahab.