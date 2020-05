Dakhla : Enquête judiciaire à l’encontre d’un individu ayant sérieusement menacé un policier en service à l’aide d’un chien

dimanche, 17 mai, 2020 à 18:34

Rabat – Une enquête judiciaire a été ouverte par la Brigade de la police judiciaire de Dakhla, sous la supervision du parquet compétent, à l’encontre d’un individu ayant sérieusement menacé un policier en service à l’aide d’un chien, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La préfecture de police de Laâyoune a interagi avec célérité et sérieux avec une séquence diffusée via les applications de messagerie instantanée et les réseaux sociaux montrant un individu en train d’exposer un fonctionnaire de police en service à une menace sérieuse avec violence et à l’aide d’un chien, ajoute la DGSN, notant que d’après les investigations et recherches effectuées, cette affaire fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire menée par la Brigade de la police judiciaire de Dakhla, sous la supervision du parquet compétent.

Le fonctionnaire de police victime de cette menace a été entendu juste après l’enregistrement vendredi de ces actes criminels, tout comme les témoins oculaires, en attendant que le suspect, fils d’un fonctionnaire de police, soit déféré devant la justice une fois l’enquête achevée, selon la même source.

La préfecture de police de Laâyoune, tout en insistant que le mis en cause sera déféré devant la justice conformément à la loi et que l’enquête préliminaire porte sur tous les complices éventuels, réaffirme son souci à protéger ses fonctionnaires contre toutes les agressions verbales ou physiques dont ils pourraient être victimes lors de l’exercice de leurs fonctions, conclut le communiqué.