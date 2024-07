Dakhla: Inauguration d’un Centre d’essai pour la décarbonation du transport maritime

mercredi, 10 juillet, 2024 à 21:43

Dakhla – Un Centre d’essai et de recherche d4Airseas, une entreprise française spécialisée dans le développement de technologies éoliennes pour la propulsion maritime, a été inauguré, mercredi à la commune d’El Argoub (60 km de Dakhla), marquant une étape clé dans la décarbonation du transport maritime mondial.

Mobilisant un investissement de 50 millions de dirhams (MDH), ce Centre qui s’étend sur 80 Ha, dispose d’installations avancées pour tester et optimiser le “Seawing”, une aile automatisée de 1.000 m², conçue pour réduire la consommation de carburant des navires de 20%.

Ce système innovant utilise un pilotage automatisé par intelligence artificielle pour optimiser la trajectoire et maximiser l’efficacité, d’autant plus que son installation est rapide et adaptable à divers types de navires.

Le site comprend un hangar de 2.400 m², avec des ateliers mécaniques et électroniques, ainsi qu’un Centre de commande simulant les conditions de navigation.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général du Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari, a souligné que ce projet a créé environ 30 emplois directs, faisant observer que “la région connaît une forte demande en termes de projets relatifs aux énergies renouvelables, qui auront un impact positif sur le développement économique local”.

Pour sa part, le président et CEO d’Airseas, Masao Nakayama, a indiqué que la région de Dakhla-Oued Eddahab a été le meilleur choix pour la concrétisation de ce projet innovant, eu égard ses conditions climatiques favorables, notant que cette région a tous les atouts pour promouvoir un developpement vert et durable.

De son côté, le directeur du projet Airseas Maroc, Adrien Fortin, a indiqué que la création de ce site a pour objectif d’en faire un centre d’essai pour notre produit “Seawing”, afin de continuer à le tester et à l’améliorer pour atteindre notre objectif qui consiste à réduire de 20% la consommation de carburant des navires.

Ont notamment pris part à la cérémonie d’inauguration de ce Centre d’essai, le secrétaire général de la province d’Oued Eddahab, Mohamed Dahbi, les élus et les consuls généraux de plusieurs pays à Dakhla, ainsi que des opérateurs économiques marocains et étrangers.