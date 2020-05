Dakhla : Interpellation de deux individus pour possession de chira, de sceaux administratifs et de permis de conduire

dimanche, 10 mai, 2020 à 23:26

Rabat- La police judiciaire du district de sûreté de Dakhla a interpelé, samedi soir, deux individus aux antécédents judiciaires, âgés de 31 et 33 ans, pour leur implication présumée dans la possession de psychotropes, de chira, de sceaux d’administrations publiques et d’entreprises privées, de cartes grises et de permis de conduire de sources douteuses, en plus de la violation de l’état d’urgence sanitaire.

Les suspects ont été interpellés à bord d’une voiture légère, au niveau de la plage “Playa Khira” (Sud de la ville) en flagrant délit de violation de l’état d’urgence sanitaire, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que l’opération de palpation préventive a permis de saisir sur les deux mis en cause d’un sceau administratif appartenant à un centre d’immatriculation de voitures, de six comprimés stupéfiants et d’une quantité de kif, en plus de six cartes grises de voitures et trois permis de conduire.

La perquisition menée au domicile d’un des suspects a permis la saisie de deux sceaux appartenant à deux administrations publiques, de 32 cartes d’immatriculation, 23 cartes grises temporaires, 16 permis de conduire expirés, 13 anciens modèles de permis de conduire, 47 dossiers de transfert de propriété des véhicules et de 11 sceaux d’entreprises privées, a détaillé la DGSN, soulignant que ces objets sont en cours d’examen pour déterminer leur origine et les conditions d’acquisition.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que tous les actes criminels reprochés aux prévenus, conclut le communiqué.