Dakhla: Lancement de l’opération de vaccination des cadres pédagogiques

jeudi, 4 février, 2021 à 19:34

Dakhla – L’opération de vaccination des membres de la famille de l’éducation a été lancée jeudi à Dakhla, en coopération avec les autorités locales et sanitaires, dans une atmosphère empreinte de patriotisme et de responsabilité des différents acteurs et membres de ce corps.

Le centre de référence au sein de l’hôpital Hassan II de Dakhla a en effet connu une forte affluence de femmes et d’hommes d’éducation et de formation, en vue de contribuer à la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, tout en respectant les mesures sanitaires mises en place pour endiguer la propagation de la pandémie.

Lors de cette opération qui se poursuivra jusqu’au 9 février courant, quelque 425 cadres administratifs, pédagogiques et techniques dans l’enseignement public âgés de 45 ans et plus, de la Direction provinciale de l’Education nationale d’Oued Eddahab vont recevoir la première dose du vaccin.

Les cadres et les employés qui vont bénéficier de la première phase de cette vaste campagne de vaccination, conformément aux critères établis par le ministère de la Santé, sont répartis entre 37 établissements d’enseignement public, tous cycles confondus.

Dans ce cadre, la directrice de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, Ejjida Ellabig, a reçu la première injection du vaccin contre le Covid-19.

Dans une déclaration à la presse, Mme Ellabig a souligné que cette opération se déroule dans de bonnes conditions, appelant les membres de la famille de l’enseignement à s’impliquer activement dans cette initiative, dans la perspective du retour à la normale au sein des établissements d’enseignement de la province dans le plus tôt possible.

Elle a dans ce sens noté que l’Académie a effectué des contacts intenses avec les établissements scolaires pour fixer les listes des bénéficiaires, précisant que les 425 cadres pédagogiques qui seront vaccinés au cours de cette première phase représentent 31% du personnel éducatif dans le secteur public.

D’après la Direction régionale de la santé, trois points fixes de vaccination ont été prévus pour le déroulement de cette campagne dans la région, dont deux à Dakhla et un centre dans la province d’Aousserd, en plus de trois équipes mobiles pour rapprocher la vaccination des catégories concernées.

Conformément aux Hautes instructions royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions de personnes à vacciner, soit environ 80 % de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.