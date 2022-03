Dakhla: les atouts économiques et les opportunités d’investissement en débats

dimanche, 13 mars, 2022 à 13:56

La “décommoditisation” des marchés mondiaux de matières premières se décline à travers la mise en œuvre par les producteurs de stratégies de différenciation par la qualité visant simultanément à se protéger de la concurrence par les prix et à favoriser la création de valeur, selon un policy brief publié par le Policy Center for The New South (PCNS).