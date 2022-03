Dakhla: Levée de l’interdiction sur la récolte et la commercialisation des coquillages dans la zone de Boutalha coque

mercredi, 30 mars, 2022 à 19:36

Rabat – Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a annoncé, mercredi, la levée de l’interdiction sur le ramassage et la commercialisation de la coque collectée au niveau de la zone conchylicole classée Boutalha coque, relevant de la circonscription maritime de Dakhla.