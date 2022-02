Dakhla: M. Sadiki s’enquiert de projets de la pêche maritime et d’aquaculture

mardi, 8 février, 2022 à 19:30

Dakhla – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, mardi, une visite de terrain pour s’enquérir de projets de la pêche maritime et de l’aquaculture et lancer une série de projets de jeunes entrepreneurs spécialisés dans les algues et les coquillages.