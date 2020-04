Dakhla-Oued Eddahab: Plus de 11.000 ménages bénéficient de l’opération de distribution alimentaire Ramadan 1441

lundi, 27 avril, 2020 à 17:47

Dakhla – L’opération nationale de distribution alimentaire “Ramadan 1441”, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a profité à 11.586 familles dans la région Dakhla-Oued Eddahab, soit une hausse de 1.586 ménages par rapport à l’an dernier.

Le nombre de ménages bénéficiant de cette action solidaire à la province d’Oued Eddahab s’élève à quelque 6.236, soit une augmentation de 836 familles par rapport à l’année dernière.

Dans la province d’Aousserd, un total de 5.350 familles (+750 sur an) a bénéficié de cette action de solidarité lancée samedi sous la supervision des autorités locales.

L’opération Ramadan 1441 vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Le panier est composé de sept produits essentiels, à savoir 10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250 gr de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 5 Litres d’huile et 800 gr de concentré de tomates. Cette aide se propose de combler les besoins alimentaires des ménages notamment ceux liés à la période du mois sacré du Ramadan.

En cette période de confinement, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et ses partenaires ont dû adapter le dispositif de distribution pour que la sécurité des populations soit garantie. La distribution est effectuée dans le respect des consignes sanitaires et de protection, selon le protocole et les modalités adaptés par les autorités locales.

Elle sera assurée par les caïdats dans le cadre des comités locaux qui veilleront à informer les chefs des familles bénéficiaires et à organiser la remise de l’aide alimentaire directement auprès des foyers, en porte à porte.

Cette 21ème édition de l’opération Ramadan est organisée avec le soutien financier du ministère de l’Intérieur, de la Direction générale des collectivités locales et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, et le concours de l’Entraide nationale, du ministère de la Santé, de la Gendarmerie Royale, des œuvres sociales des FAR (DGSS), de la Promotion nationale, des Forces auxiliaires, des autorités provinciales et locales.