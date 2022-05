Dakhla-Oued Eddahab: le capital humain, un levier de développement (panélistes)

mardi, 31 mai, 2022 à 21:55

La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Benali, a affirmé, mardi à Rabat, que le Programme d’électrification rurale global (PERG) a permis d’électrifier plus de 40 mille villages jusqu’à fin mars 2022 et ce, à travers le raccordement au réseau national d’électricité.