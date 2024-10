Dakhla-Oued Eddahab: Le Conseil régional adopte des conventions de partenariat à caractère social, économique, sportif et culturel

lundi, 7 octobre, 2024 à 21:40

Dakhla – Le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, réuni lundi en session ordinaire du mois d’octobre, a approuvé une série de conventions de partenariat à caractère social, économique, sportif et culturel.

Lors de cette session présidée par le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, en présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued-Eddahab, Ali Khalil, les membres du Conseil ont approuvé une convention de partenariat pour soutenir les artisans actifs œuvrant dans les secteurs de l’artisanat et des services.

Faisant l’objet d’un partenariat entre le Conseil régional, la wilaya de la région, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et la Chambre d’artisanat de Dakhla-Oued Eddahab, cette convention a nécessité une enveloppe budgétaire éstimée à 16 millions de dirhams (MDH).

Les membres du Conseil ont également approuvé une convention de partenariat avec l’Office National du Conseil Agricole, en vue de soutenir et accompagner les jeunes porteurs de projets entrepreneuriaux dans le secteur agricole, ainsi qu’une autre convention relative à la commercialisation des produits de la pêche maritime (4 MDH).

S’agissant du domaine de la santé, ils ont approuvé une convention de partenariat avec la Direction régionale de la Santé et de la Protection Sociale et l’association Dakhla pour l’Assistance médicale et l’aide au transport médical d’urgence, ainsi que l’annexe n°2 de la Convention de partenariat et de coopération avec la même association portant notamment sur le soutien du transport médical d’urgence et des campagnes médicales au profit des catégories démunies (16,5 MDH) pour la période allant de 2023 à 2027.

Les membres du Conseil ont aussi validé une convention de partenariat portant sur le programme de création et de réhabilitation des institutions sociales à Dakhla, dont notamment la construction d’un centre d’hémodialyse et la mise en place d’un centre pour la prise en charge des enfants autistes.

Sur le plan sportif, le Conseil régional a approuvé une convention de partenariat avec l’association “Laglat” pour la chasse et le tir, visant à organiser des compétitions sportives dans la chasse et le tir à Dakhla, dans l’objectif de promouvoir le tourisme dans la région.

Les membres du Conseil ont aussi approuvé une convention de partenariat (2025-2027) avec la Ligue régionale de football Dakhla-Oued Eddahab (16,8 MDH), et une autre avec l’association marocaine de kitesurf (1,5 MDH).

Dans la même veine, ils ont adopté une convention de partenariat étalée sur trois ans avec l’association Dakhla pour le développement et l’animation sportive, culturelle, éducative et sociale, en vue d’assurer l’animation des colonies de vacances (9 MDH), outre une convention de partenariat relative à la création de l’Académie des sports nautiques à Dakhla.

Dans le domaine culturel, ils ont adopté une convention de partenariat et de coopération pour inventorier et valoriser les sites naturels et archéologiques de la région (2 MDH).

De même, une convention de partenariat entre le Conseil régional et l’Association des Régions du Maroc (ARM) a été approuvée, en vue de contribuer à la mise en œuvre du programme annuel de l’Association pour un montant global estimé à 14 MDH sur quatre années.

Par ailleurs, ils ont adopté une convention de partenariat pour mettre à niveau et construire des sièges administratifs au niveau des collectivités territoriales “Oum Drayga”, “Bir Anzerane”, “Mijik” et “Gleibat El Foula”, mobilisant un montant respectif de 3 MDH, en plus des communes de “Zoug” et “Agounit”.

En outre, les membres du Conseil ont approuvé le projet de budget au titre de l’exercice 2025, la programmation de l’excédent réel de 2023, et le transfert de crédits du budget d’équipement.