Dakhla Oued Eddahab: Le CRI et l’APEBI coopèrent en matière de transformation digitale

jeudi, 21 janvier, 2021 à 17:41

Dakhla – Le Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla Oued Eddahab et la Fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’Offshoring (APEBI) ont signé, récemment à Dakhla, un mémorandum d’entente pour booster la digitalisation au niveau de la région et accroître l’attractivité et la compétitivité territoriale.