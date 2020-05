Dakhla Oued-Eddahab: Distribution des aides alimentaires au profit des familles nécessiteuses

samedi, 16 mai, 2020 à 19:22

Dakhla – Le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab poursuit les opérations de distribution des aides alimentaires au profit des familles nécessiteuses, dans la foulée de l’élan de solidarité national visant à réduire les impacts socio-économique de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Cette action humanitaire a ciblé jusqu’à présent environ 21.050 ménages dans la région, dont les marins pécheurs résidant dans des villages de pêche (340), les ressortissants subsahariens installés à Dakhla (382) et les habitants du Centre d’Aousserd (230).

Supervisée par les autorités locales, cette opération ayant profité à de nombreuses familles, avec une prééminence pour les couches les plus démunies, s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans le respect strict des mesures et dispositifs mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, sachant que les paniers des denrées alimentaires ont été livrés à domicile aux bénéficiaires.

L’initiative à forte portée sociale fait partie de la mobilisation constante du Conseil régional pour mieux surmonter les difficultés en cette conjoncture difficile induite par le Covid-19 et alléger les répercussions sociales sur les ménages.

Elle vient concrétiser ainsi la décision du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab d’allouer un montant de 15 millions de DH pour financer l’achat de 25.000 paniers de denrées alimentaires de première nécessité au profit de personnes démunies et vulnérables.