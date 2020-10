Dakhla-Oued Eddahab: La famille de la Résistance dénonce les provocations des ennemies de l’intégrité territoriale

jeudi, 22 octobre, 2020 à 23:46

Dakhla- La famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a dénoncé les actes de provocation orchestrés par les ennemies de l’intégrité territoriale du Maroc.

“Les manœuvres menées récemment par le +polisario+ visent à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume et à ses acquis constitutionnels et en matière de droits de l’Homme”, a souligné la famille de la Résistance dans un communiqué lu à l’issue d’une réunion tenue à l’Espace de la mémoire historique, de la résistance et de la libération de Dakhla.

Elle a également condamné les “pratiques hostiles” du “polisario” et de son parrain, l’Algérie, “visant à changer la donne dans la zone tampon, et par conséquent menacer la paix et la stabilité dans la région”.

Dans cette lignée, la famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a réitéré son attachement au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour mettre fin au conflit artificiel sur le Sahara marocain.

La famille de la Résistance a aussi réaffirmé son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite, tout en exprimant sa fierté à l’appartenance historique au Maroc et sa mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI dans la défense des constantes sacrées du Royaume.

En outre, elle s’est félicitée de tous les programmes et projets de développement socio-économique et ceux relatifs à la promotion des droits de l’Homme dans les provinces du Sud du Royaume depuis leur recouvrement à la mère patrie.