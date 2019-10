Dakhla-Oued Eddahab, un gisement d’opportunités d’investissement durable

jeudi, 24 octobre, 2019 à 18:47

Des éléments de la Brigade nationale des douanes (BND) ont intercepté, dans la nuit de mercredi à jeudi à Bouznika, un camion-citerne renfermant près de six tonnes d’effets vestimentaires non déclarés, apprend-on auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).