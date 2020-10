Dakhla Oued Eddahab: Identification de cinq centres ruraux émergents

mercredi, 21 octobre, 2020 à 22:04

Dakhla – Cinq centres ruraux émergents ont été identifiés dans la région de Dakhla Oued Eddahab sur la base d’un diagnostic stratégique territorial, rendu public lors d’une réunion tenu mercredi à Dakhla, afin d’en favoriser le développement et la dynamique socio-économique.

Le choix de ces centres, dont trois dans la province d’Oued Eddahab (El Argoub, Bir Inzarane et Imllili) et deux à Aousserd (communes d’Aousserd et de Bir Gandouz), s’inscrit dans le cadre du programme national du développement intégré des centres ruraux émergents, visant à identifier selon une approche participative les territoires jouissant d’un ensemble de facteurs de développement et capables d’encadrer la dynamique des espaces environnants.