Dakhla-Oued Eddahab: Inauguration de la Délégation de la CMR

dimanche, 30 juillet, 2023 à 0:11

Dakhla – La Délégation de la Caisse marocaine des retraites (CMR) de la région Dakhla-Oued Eddahab, a été inaugurée, samedi, une structure qui vient renforcer la politique de proximité menée par la Caisse pour répondre aux besoins de ses usagers et partenaires.

La cérémonie d’inauguration de cette nouvelle Délégation régionale a été présidée par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et le directeur de la CMR, Lotfi Boujendar, en présence d’élus et des chefs des services extérieurs.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de plus de 2.78 millions de dirhams sur une superficie couverte de 483 mètres carrés, cette nouvelle structure de deux étages comprend notamment quatre guichets, trois bureaux, une salle de réunion, une salle d’archives et une salle d’attente, en plus de blocs sanitaires et d’autres dépendances.

S’exprimant à cette occasion, M. Boujendar a souligné que l’inauguration de cette nouvelle Délégation, qui coïncide avec la célébration du 24ème anniversaire de la Fête du Trône, s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la CMR en faveur de la dynamique de développement que connaît la région Dakhla-Oued Eddahab.

Cette nouvelle structure, a-t-il poursuivi, s’inscrit également dans le sillage de la consécration de la décentralisation et de la déconcentration administrative et traduit la politique de proximité, visant à améliorer les services et à simplifier les procédures d’obtention d’informations et de tous certificats et documents qui intéressent les usagers de la Caisse.

M. Boujendar a également fait remarquer que cette inauguration porte à 12 le nombre de Délégations régionales de la CMR couvrant ainsi toutes les régions du Royaume.

Quelque 2.500 citoyens issus de la région Dakhla-Oued Eddahab bénéficieront des différents services fournis par cet établissement, qui a œuvré au cours des dernières années au développement des services digitalisés.

Plusieurs services de proximité seront fournis aux usagers et partenaires de la région, dont l’accueil, l’information et l’orientation des affiliés, retraités et ayants-droit.

Il s’agit également de la remise des attestations (attestation de pension, attestation d’affiliation…), la réception des dossiers et des réclamations, le changement de compte bancaire et la mise à jour des informations personnelles.

A rappeler que la CMR offre également des services digitalisés via son portail électronique (www.cmr.gov.ma), l’application mobile (ma retraite CMR), l’agent virtuel (Chat’er) en plus des services fournis par le centre d’appels au 05 37 567 567.