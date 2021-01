Dakhla-Oued Eddahab: Lancement de la 3ème édition du programme “Morocco Future Leaders”

mardi, 19 janvier, 2021 à 21:58

Dakhla- L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Rabat et l’association Anoual ont annoncé le lancement de la 3ème édition du programme “Morocco Future Leaders” (MLF), une initiative visant à accompagner la prochaine génération des jeunes leaders marocains dans la région Dakhla Oued Eddahab et à renforcer leurs compétences en matière de leadership, de communication et d’innovation.

Ce programme ambitionne également d’offrir un regard nouveau sur le monde du leadership, à même d’aider les jeunes à créer des idées de projets à fort impact social, indique un communiqué conjoint de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Rabat et l’association Anoual.